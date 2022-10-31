



Финляндия разрешит НАТО разместить ядерное оружие на границе с РФ - СМИ

Финляндия может позволить НАТО разместить ядерное оружие на границе с Россией, если заявка страны на вступление в Альянс будет ратифицирована. Об этом в воскресенье, 30 октября, пишет издание Newsweek со ссылкой на финскую прессу.



"В разговоре с прессой источники в оборонном секторе сообщили, что министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен еще в июле дали "обязательства" перед НАТО, что они не будут стремиться к "ограничениям или национальным оговоркам", если заявка Хельсинки будет принята", - говорится в материале.



Издание отмечает, что данная формулировка свидетельствует о том, что ядерное оружие НАТО сможет проходить через территорию Финляндии или даже базироваться на ней.



В то же время власти пока не дали официальных подтверждений о возможности размещения ядерного оружия на границах Финляндии с РФ.

