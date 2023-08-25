



Финляндия поставит Украине военную помощь на €94 млн

Финляндия направит в Украину 18-й пакет военной помощи.



"Стоимость поставляемой военной техники составит около 94 миллионов евро", - отмечается в сообщении правительства.



Общая стоимость всей оказанной Финляндией помощи составит около 1,3 млрд евро.



Точное содержание помощи и график поставок не разглашаются из соображений обеспечения безопасной доставки.



В среду, 23 августа, в ходе визита в Киев премьер-министр Петтери Орпо пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Финляндия в ближайшее время примет решение о новом пакете военной помощи.



"Артиллерия, боеприпасы и средства противовоздушной обороны, в частности, сейчас занимают центральное место в Украине. Противовоздушная оборона нужна Украине для того, чтобы защитить не только свои города и граждан, но и коммерческие пути, такие как отгрузки зерна в Черном море", - сообщил Орпо 25 августа на заседании парламентской фракции Национальной консервативной партии.



По его словам, осенью в Украине пройдет выставка для производителей оборонной техники.



"Я призываю всех операторов оборонной промышленности Финляндии воспользоваться этой возможностью и принять участие в экспортной работе", - подчеркнул Орпо.