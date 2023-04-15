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Финляндия начинает строить забор на границе с Россией
15.04.2023 12:17 Ирина Демьянова

Финляндия начинает строить забор на границе с Россией

Власти Финляндии начинают подготовку к возведению первого участка забора на границе с Россией, передает Reuters.

Финская сторона объясняет строительство борьбой с нелегальной миграцией и повышением безопасности собственного государства.

Сам забор собираются к 2026 году сделать протяженностью 200 км. 

Высота ограждения составляет три метра, сверху устанавливается колючая проволока. Забор обеспечивается ночным режимом видеонаблюдения, прожекторами и динамиками на наиболее важных участках. На следующем этапе будет построено в общей сложности около 75 километров пограничных ограждений и контрольно-пропускные пункты.
 

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