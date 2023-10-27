



Финляндия начала отгораживаться от России высоким забором

В Финляндии начали строить забора на границе с Россией. В эксплуатацию ввели уже первый участок с колючей проволкой длиной около 3 километров у Пелтола в Иматри, Южной Карелии.



Участок забора построили с небольшим опозданием. Следующая часть ограждения уже возводится в Салла в Лапландии.



По мнению погрничников, дорога вдоль забора, само ограждение и система наблюдения - очень современные с технической точки зрения и обеспечения безопасности границы.