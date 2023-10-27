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Финляндия начала отгораживаться от России высоким забором
27.10.2023 05:10 Анатолий Кравченко

Финляндия начала отгораживаться от России высоким забором

В Финляндии начали строить забора на границе с Россией. В эксплуатацию ввели уже первый участок с колючей проволкой длиной около  3  километров у Пелтола в Иматри, Южной Карелии.

Участок забора построили с небольшим опозданием. Следующая часть ограждения уже возводится в Салла в Лапландии.

По мнению погрничников, дорога вдоль забора, само ограждение и  система наблюдения - очень современные с технической точки зрения и обеспечения безопасности границы.

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