



Финляндия лишила российских дипломатов бесплатной дачи

Мэр финского города Турку Минна Арве лишила генеральное консульство России права на бесплатную эксплуатацию летнего коттеджа на острове Какскерта. Об этом сообщает Yle.



По словам Арве, письмо о расторжении договора об использовании дачи "будет направлено немедленно". Отмечается, что город Турку до сих пор оплачивал арендную плату коттеджа, которая составляла около 10 тысяч евро в год.



По данным финской газеты Helsingin Sanomat, сотрудники российского консульства пользовались зданием для отдыха бесплатно в течение десятилетий.

