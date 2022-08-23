



Финляндия готова расширять санкции против РФ

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил о том, что Финляндия готова расширять санкции против России и выступает за полное энергетическое эмбарго. Об этом заявила премьер Финляндии Санна Марин.



"Интересно, что Санна Марин еще добавила: Финляндии в прошлые десятилетия следовало бы больше прислушаться к мнению Эстонии, Латвии и Литвы по вопросам, касающимся России и угроз безопасности в регионе. Так что в Европе становится все больше стран, которые осознают то, что нам очевидно давно – Россия угрожает цивилизации", - указано в сообщении.