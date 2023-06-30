



В Финляндии министр подал в отставку из-за нацистских высказываний

Новое правительство Финляндии потеряло ключевого представителя всего через 10 дней после формирования: министр экономики от партии "Настоящие финны" подал в отставку под давлением из-за своих экстремистских высказываний, пишет агентство Bloomberg.



Вильгельм Юннила заявил, что уйдет в отставку из правительства премьер-министра Петтери Орпо после недели усиленного внимания к его связям с ультраправыми.



"Исходя из продолжения работы правительства и репутации Финляндии, я вижу, что для меня невозможно удовлетворительно продолжать исполнять обязанности министра", – сказал Юннила в своем заявлении в пятницу.



Ранее на этой неделе оппозиция выдвинула вотум недоверия Юннили, утверждая, что его связи с ультраправыми движениями – это "не единичные инциденты, недоразумения или плохое настроение, а частые, систематические и товарищеские контакты". Юннила смог сохранить должность во время голосования в парламенте.



Среди обвинений в адрес Юннили – речь, произнесенная на митинге, организованном Националистическим альянсом в Турке четыре года назад в память о жертвах нападения с ножевыми ранениями в этом городе.



Кроме того, в преддверии последних парламентских выборов весной Юннила поздравил другого кандидата с избирательным номером 88, заявив, что этот номер "выигрышный".



Юннила утверждал, что это были неудачные шутки, и попросил прощения.



"В течение многих лет я шутил так, что в ретроспективе кажется глупым и детским. Я поступил неправильно, и я сожалею из-за своих действий", – заявил Юннила.



В пятницу Юннила в новом посту на Facebook отметил, что у него никогда не было никаких отношений или связей с экстремистами, и что он осуждает любой антисемитизм.



Это первый серьезный скандал, всколыхнувший правительство Орпо, которое называют наиболее правым за всю историю Финляндии. Половина финнов считают, что он не сможет удержать власть до конца четырехлетнего срока .

