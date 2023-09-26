



Финансовый комитет Кнессета разрешил перевод средств в арабские города

Финансовый комитет Кнессета санкционировал перевод 816 млн шекелей местным властям, в том числе около 200 млн шекелей арабским городам и муниципалитетам.



Министр финансов Бецалель Смотрич несколько месяцев задерживал передачу средств арабским общинам, утверждая, что “деньги использовались для финансирования организованной преступности”.



В конце концов он уступил давлению, в том числе со стороны ШАБАКа и премьер-министра Биньямина Нетаниягу, при условии, что будет создана система мониторинга.



Представитель Смотрича в комитете Омер Рахамим говорит, что деньги поступят только после того, как система будет создана.



Депутат Кнессета от “Хадаш-Тааль” Аида Тума-Слиман жалуется, что это “уловка с целью еще больше задержать выделение денег, предназначенных на образование, социальное обеспечение и строительство”.