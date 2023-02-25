



Financial Times пугает последствиями правовой революции



Редакционная коллегия издания Financial Times опубликовала статью следующего содержания:



“Это темные дни для Израиля. Самое религиозное и крайне правое правительство в истории Израиля пришло к власти в период эскалации столкновений между израильскими войсками и палестинскими боевиками на оккупированном Западном берегу.



Это усиливает опасения новой интифады, подобной смертоносным восстаниям 1980-х и 2000-х годов. В то время как политика становится реакционной, а ультранационалисты, занимающие ключевые посты в органах безопасности, выступают за аннексию палестинских территорий, важнейшие механизмы контроля над чрезмерной властью находятся под угрозой со стороны правительства Биньямина Нетаниягу в результате запланированного ограничения полномочий судов. Такой откровенный не-либерализм будет иметь серьезные последствия для Израиля, региона в целом и для Запада.



Это не либеральное рукоблудие. Реформы Нетаниягу, которые на этой неделе прошли первый раунд голосования в Кнессете, заставили различные группы выразить обеспокоенность. Сотни тысяч израильтян присоединились к демонстрациям, в том числе в консервативном Иерусалиме. Среди критиков - руководители израильского технологического сектора, два бывших главы центрального банка и глава ООН по правам человека. Даже президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна находится на грани конституционного краха. Юридический советник Гали Бахарав-Миара справедливо указала на возможность возникновения конфликта интересов, вызванного ослаблением судебного надзора в то время, когда сам Нетаниягу находится под судом за мошенничество, взяточничество и злоупотребление доверием.



Потенциальный ущерб носит не только конституционный характер. На фоне голосования на этой неделе курс шекеля упал до трехлетнего минимума. Лидеры бизнеса и банкиры опасаются оттока ключевых работников и капитала из страны, которая, по их мнению, движется к автократии, а инвесторы опасаются правовой неопределенности и произвола правительства.



Реформы дадут правительству контроль над судебными назначениями, не позволят БАГАЦу отменить любой из квазиконституционных "Основных законов" страны, и ограничат суд в отмене законодательства только в том случае, если 15 судей единогласно проголосуют за это - с правом парламентской отмены даже в этом случае простым большинством. Израиль уязвим для любого ослабления разделения властей, потому что у него так мало сдержек и противовесов: у него нет конституции, президент не имеет права вето и есть только одна парламентская палата, в которой исполнительная власть почти всегда имеет большинство.



Именно в таких условиях возник мощный, активистский Верховный суд. Это правда, что он обладает широкими полномочиями и имеет широкие основания для судебного пересмотра решений правительства. Обеспокоенность по поводу чрезмерного влияния вполне оправдана. Но для ее сдерживания необходима продуманная конституционная реформа, поддерживаемая всем политическим спектром, а не такой вопиющий захват власти, который пытаются осуществить Нетаньяху и его союзники. Предоставление политикам контроля над назначениями не деполитизирует судебную систему; оно лишь подталкивает судебную власть к политике, которой отдает предпочтение сегодняшнее правительство - в данном случае, тревожно националистической, религиозной и жесткой.



Бескомпромиссный Израиль, лишенный институционального надзора, не отвечает ничьим долгосрочным интересам. Одна из причин, по которой Запад поддерживает Израиль, заключается в общих ценностях. К ним относится независимая судебная система как ключевой столп демократии и контроля. Теперь, когда она находится под угрозой, самый важный союзник Израиля, США, должен попытаться использовать свое значительное влияние как на частных, так и на общественных форумах. Израиль может последовать за другими демократическими странами, такими как Польша, Венгрия или Турция, по темному пути не-либерализма. Но здесь ставки еще выше. Израиль выступал в качестве маяка демократии на Ближнем Востоке. Этот свет, если еще не погас, то тревожно тускнеет”.