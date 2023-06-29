



Financial Times призывает США и Европу бойкотировать товары из Иудеи и Самарии

Редакционная коллегия Financial Times в своей статье во вторник призвала страны США и и европейские страны пригрозить запретом на импорт товаров, произведенных в поселениях в Иудее и Самарии, и дать понять, что они не будут рассматривать израильские предприятия в Иудее и Самарии как часть Израиля.



Редакционная статья появилась после жестоких нападений израильских поселенцев на палестинские деревни, вызванных серией палестинских террористических атак, в результате которых было убито много израильтян. В редакционной статье не упоминаются теракты против израильтян, отмечается только, что “палестинцы убили 16 израильтян на территории” после списка жертв палестинцев за последние два года в Иудее и Самарии.



Редакция заявила, что “новый цикл насилия рискует выйти из-под контроля на оккупированном Западном берегу“, добавив, что “столкновения между израильтянами и палестинцами“ усилились после рейда израильских сил в Дженине на прошлой неделе.



Через день после рейда четверо израильтян были убиты в результате обстрела террористами ХАМАС возле Эли. В редакционной статье о нападении не упоминалось. Через несколько дней после теракта израильские поселенцы напали на ряд палестинских деревень, подожгли автомобили, дома и мечети.



В редакционной статье также говорится, что насилие происходит на фоне действий израильского правительства по ускорению строительства в поселениях.



“Учитывая серьезность происходящего, Вашингтон и европейские столицы, которые в основном считают израильские поселения незаконными и поддерживают решение о создании двух государств, должны занять более жесткую позицию, — пишет редакция Financial Times. - Это означает угрозу запрета на импорт товаров, произведенных в поселениях, и разъяснение, что израильские образования на оккупированной территории не будут рассматриваться как часть Израиля”.



Редакция дополнительно сравнила поселения в Иудее и Самарии с вторжением России в Украину, заявив: “Хотя ситуации крайне разные, палестинцы и мусульмане на Ближнем Востоке отмечают, что Запад энергично противодействует захвату Россией части Украины, но уже давно приглушен в своей реакции на ползущую аннексию Израилем Западного берега. Если США и Европа хотят, чтобы другие страны присоединились к их осуждению Москвы, они должны избегать лицемерия, не сумев должным образом осудить неприемлемое поведение, когда оно исходит от традиционного союзника”.



