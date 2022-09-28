



Финальный отсчет: отдаст ли Израиль Ливану месторождение Кана





Финальный отсчет: отдаст ли Израиль Ливану месторождение Кана

Арабоязычный российский канал Sputnik сообщил о том, что после встреч в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН Ливан передал посреднику - советнику Госдепартамента США Амосу Хохштейну, финальное предложение на переговорах о морской границе между Ливаном и Израилем, сообщили Sputnik ливанские источники.



"Вице-спикер ливанского парламента Элиас Бу Сааб провел ряд встреч в Нью-Йорке с Хохштейном и сопровождающей его американской делегацией, в ходе которых они обсудили детали ответа Ливана в дополнение к месторождению Кана, включая южную часть этого месторождения к югу от 23-й линии. Бу Сааб подтвердил после встречи, что письменное предложение, которое Хохштайн отправит после получения окончательного ответа от израильтян, должно прибыть в Баабда [президентский дворец в Ливане] к концу этой недели", - сообщили источники.



Израиль и Ливан пытаются урегулировать вопрос о демаркации территориальных вод двух стран, расположенных над крупными месторождениями нефти и газа на дне Средиземного моря, с 1996 года. Переговоры при посредничестве США начались в 2020 году. Ливан первоначально претендовал на 860 квадратных километров (332 квадратные мили) вод, но затем изменил заявку, включив в нее дополнительные 1430 квадратных километров, охватывающие часть газового месторождения Кариш, на которое полностью претендует Израиль. Израиль отказался обсуждать эти новые условия. Морская граница между соседними государствами, которые формально находятся в состоянии войны с 1948 года, еще не установлена.



Ливанские источники утверждают, что израильский ответ будет дан до конца текущей недели.