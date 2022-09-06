



Филиппины усилили ВМС двумя патрульными катерами "Шальдаг"

Во вторник ВМС Филиппин официально приветствовали два совершенно новых корабля "Шальдаг" - Shaldag MKV, сообщает Manila Times.



Начальник штаба вооруженных сил Филиппин Бартоломе Висенте Бакарро заявил:



"Эти патрульные катера должны значительно усилить наши операции по внешней и внутренней обороне с точки зрения защиты наших границ от иностранного вторжения, а также обеспечения морской поддержки наших сухопутных войск при проведении совместных операций".



Ранее сообщалось, что "Израильские судоверфи" начали процесс поставки патрульных катеров "Шальдаг" (Shaldag MKV) флоту Филиппин. Филиппины получат 8 патрульных катеров "Шальдаг".