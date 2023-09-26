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Филиппины сняли “плавучий барьер” в Южно-Китайском море, установленный Китаем
26.09.2023 07:32 Наталья Богинская

Филиппины сняли “плавучий барьер” в Южно-Китайском море, установленный Китаем

Береговая охрана Филиппин сняла “плавучий барьер”, установленный Китаем в спорном районе Южно-Китайского моря, назвав это “решительным действием” в “поддержании международного права”.

Власти провели “специальную операцию в соответствии” с инструкциями президента Фердинанда Маркоса-младшего, сообщил представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла в понедельник, 25 сентября вечером.

“Барьер представлял угрозу для судоходства, что является явным нарушением международного права. Это также препятствует рыболовству и деятельности филиппинских рыбаков в БДМ, которая является неотъемлемой частью национальной территории Филиппин”, – заявил он..

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь ранее защищал установку “плавучего барьера”, заявив, что береговая охрана Китая приняла необходимые меры в соответствии с законом, чтобы отогнать филиппинское судно, не уточнив, на какой именно закон он ссылается.

Китай претендует на 90 процентов Южно-Китайского моря, территории, которая пересекается с исключительными экономическими зонами (ИЭЗ) Вьетнама, Малайзии, Брунея, Индонезии и Филиппин. Министерство иностранных дел Филиппин заявило, что барьер является нарушением международного права, и Филиппины “примут все необходимые меры для защиты суверенитета нашей страны и средств к существованию наших рыбаков”.

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