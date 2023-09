Филиппины сняли “плавучий барьер” в Южно-Китайском море, установленный Китаем

Береговая охрана Филиппин сняла “плавучий барьер”, установленный Китаем в спорном районе Южно-Китайского моря, назвав это “решительным действием” в “поддержании международного права”.



Власти провели “специальную операцию в соответствии” с инструкциями президента Фердинанда Маркоса-младшего, сообщил представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла в понедельник, 25 сентября вечером.



“Барьер представлял угрозу для судоходства, что является явным нарушением международного права. Это также препятствует рыболовству и деятельности филиппинских рыбаков в БДМ, которая является неотъемлемой частью национальной территории Филиппин”, – заявил он..



Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь ранее защищал установку “плавучего барьера”, заявив, что береговая охрана Китая приняла необходимые меры в соответствии с законом, чтобы отогнать филиппинское судно, не уточнив, на какой именно закон он ссылается.



Китай претендует на 90 процентов Южно-Китайского моря, территории, которая пересекается с исключительными экономическими зонами (ИЭЗ) Вьетнама, Малайзии, Брунея, Индонезии и Филиппин. Министерство иностранных дел Филиппин заявило, что барьер является нарушением международного права, и Филиппины “примут все необходимые меры для защиты суверенитета нашей страны и средств к существованию наших рыбаков”.

