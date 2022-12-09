



Филиппины планируют усилить сотрудничество с Южной Кореей

Филиппины планируют усилить сотрудничество с Южной Кореей по проекту атомной электростанции



Страна стремится возобновить работу над проектом строительства АЭС в Батаане, которое стартовало еще в 1970-х годах. Однако станцию так и не ввели в эксплуатацию из-за «постчернобыльских» проблем с безопасностью.



Один из филиппинских чиновников подчеркнул, что его страна настаивает на укреплении роли производства атомной энергии для борьбы с изменением климата и энергетическим кризисом. А сотрудничество Филиппин и Южной Кореи необходимо для проведения испытаний, необходимых для возобновления строительства.