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Филиппины планируют усилить сотрудничество с Южной Кореей
09.12.2022 23:16 Юлия Фрилис

Филиппины планируют усилить сотрудничество с Южной Кореей

Филиппины планируют усилить сотрудничество с Южной Кореей по проекту атомной электростанции

Страна стремится возобновить работу над проектом строительства АЭС в Батаане, которое стартовало еще в 1970-х годах. Однако станцию так и не ввели в эксплуатацию из-за «постчернобыльских» проблем с безопасностью.

Один из филиппинских чиновников подчеркнул, что его страна настаивает на укреплении роли производства атомной энергии для борьбы с изменением климата и энергетическим кризисом. А сотрудничество Филиппин и Южной Кореи необходимо для проведения испытаний, необходимых для возобновления строительства.

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