



Февраль. Год несокрушимости: Зеленский ответил на главные вопросы

Mignews.ua предлагает итоги пресс-конференции Президента Украины Владимира Зеленского. "Февраль. Год несокрушимости":



Пресс-конференция Президента Украины, посвященная году с момента полномасштабного вторжения России.



Война России против Украины начала перезагрузку Североатлантического альянса.



"Война в Украине начала перезагрузку НАТО. Так это и есть. Все проверили и поняли, что системы не усовершенствованы. Что нужно более мощные вещи", - сказал он.



Президент подчеркнул, что речь идет не только о снарядах и вооружениях. Так, большие деньги выделяются на киберпространство, информационную независимость и сферу IT.



Зеленский отметил, что сейчас идет реформирование состояния оборонной системы стран. При этом, по его мнению, это верные шаги, ведь все увидели, чего можно ожидать от РФ.



Единственный шанс победить в войне с Россией - всем работать: как внутри государства, так и извне.



"Победы на поле боя дают уверенность. Никто не любит лузеров. Как бы это страшно ни звучало, но это правда. Все хотят быть победителями. Вот и все. Надо всем работать. И внутри государства, и снаружи. Это единственный шанс, как победить", - сказал Зеленский.



Только когда Россия прекратит уничтожать украинцев и украинскую землю, можно будет говорить о начале поиска формата дипломатического завершения войны.



"Давайте с самого начала. Из того, что вы (Россия – ред.) нарушили. Первый пункт – уважайте наше право жить на нашей земле, выйдите с нашей территории, прекратите нас бомбить, прекратите убивать всю нашу инфраструктуру, энергетику, воду", - подчеркнул Зеленский.



Он добавил, что только после того, как Россия все это прекратит, можно будет сказать, в каком формате дипломатично ставить точку.



Президент Украины Владимир Зеленский признал, что он совершает ошибки, как и все другие живые люди. Но главное, чтобы эти ошибки не были фатальными.



"Я ежедневно делаю с утра до ночи, я делаю выбор, и я живой человек, как бы кто там не хотел. Я живой человек, и я ежедневно ошибаюсь, я уверен в этом. Я уверен, что ошибаюсь. Главное, чтобы у меня, как президента, не было фатальных ошибок, из-за которых я, гарант Конституции и гарант защиты государства, могу ее потерять. Слава Богу, такой ошибки не было", - заявил президент.



Украина не может сейчас провести переговоры с Российской Федерацией, ведь там не с кем говорить.



На вопрос журналиста, принял бы ли Зеленский участие в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, если бы президент Турции Реджеп Эрдоган подготовил такую встречу в Анкаре, украинский президент заявил, что сейчас это невозможно.



"Только что я разговаривал с Эрдоганом. Мы неплохо поговорили... Он знает мою позицию по поводу того, что вы сказали. Я не воспринимаю это. Он знает мою позицию, мы говорили об этом еще до войны. Я говорил ему - посадите Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны. Но он не смог этого сделать, и не только он. А сейчас он считает, что сможет. Сейчас мы не можем. Это не тот уже человек (речь о Путине – ред.). Там не с кем говорить", - подчеркнул Зеленский.



Деокупация украинскими защитниками Херсона, Херсонской и Харьковской областей стала ключом к увеличению военной помощи от западных стран-союзников.



Президент напомнил, что "сначала у нас не было натовского оружия, и не могло быть, потому что мы не в Альянсе". Затем появилась артиллерия и HIMARS. Это стало новой страницей в войне. Но о танках никто из партнеров не говорил.



"Потом мы нашли момент, ключ. И что-то осенью мы сделали. Что-то очень важное, где показали, что мы способны отвоевывать земли. Это была очень важная деоккупация Харьковского региона, а затем Херсонской области и Херсона. Это были очень важные шаги". Без этого не было бы у нас успеха в других видах оружия", - сказал Зеленский.



Президент Владимир Зеленский совершает поездки за границу для того, чтобы открывать для Украины новые возможности в защите неба и противодействии российской агрессии.



Немецкий журналист поинтересовался, почему Зеленский начал ездить за границу, хотя почти год полномасштабной войны не покидал Украину.



"Моя задача как президента и лидера нашего государства - ни в коем случае не допустить ослабления поддержки Украины. Я считаю, что объединение мира - это моя главная задача", - сказал он.



Зеленский отметил, что у него были жесткие диалоги с рядом политиков по поставкам Украине военной помощи, но они привели к нужным результатам.



"Это не эта война вызвала кризис, это Россия специально делает кризис, чтобы ослабить вашу поддержку и обвинить Украину и моя задача делать все, чтобы не ослабла поддержка мира для Украины", - сказал он.



Президент отметил, что не только он ездит за границу для привлечения поддержки для Украины. В этом участвуют члены его команды - из Офиса президента, МИД, Кабинета Министров, Верховной Рады.



Зеленский поблагодарил все страны, которые оказывают Украине поддержку.



"Есть моменты, когда нужно быть благодарным миру. За то, что тебя не бросили. И даже те, кто хотел бросить, тоже не бросили. Это очень важный момент - быть благодарным им. И теперь у них внутри есть свои вызовы в обществе" , - сказал он.



Так, президент хотел помочь этим странам - приехать и поддержать людей.



"И это справедливо. Они сделали многое. Я не знаю, сколько людей сохранило каждое из этих государств", - сказал он.



Зеленский отметил, что и Германия также внесла большой вклад - и финансовый, и с вооружением.



"Я хотел приехать и конечно открыть честную новую страницу для нас и наших возможностей: защита неба, самолеты, танки, дальнобойное оружие. Это моя задача, которую я должен обсуждать тет-а-тет", - добавил президент.



Ряд решений, которые принимают на Ставке верховного главнокомандующего, не обсуждается в публичном пространстве. Они, в том числе, касаются отдельных личностей.



"Те или иные решения, которые я принимаю на Ставке, касающиеся личностей или безопасности и обороны нашего государства, я не обсуждаю публично. Одно из таких решений - это ситуация в некоторых регионах и некоторых институциях, где у меня были мысли не сугубо к этому министерству (Минобороны - ред.), а сугубо к инфраструктуре, которая должна обеспечить нам безопасность, усилить это военными или разведчиками, или служащими", - заявил глава государства.



Он уточнил, что это касалось ситуации в некоторых приграничных регионах, в таком режиме вопрос обсуждался на Ставке.



Зеленский подчеркнул, что если бы он хотел назначить главой Минобороны главного разведчика, то это делалось бы исключительно согласно законам Украины.



Стоит заметить, что сейчас министром обороны Украины не может быть военный.



Украина имеет исторически прекрасные отношения с Израилем. Однако сложные отношения с Россией не дают возможности израильским властям полноценно помогать украинцам.



По его словам, Украина и Израиль проводят переговоры на разных уровнях и с разным руководством. Это происходит как на публичных, так и не на публичных встречах.



"И было сложно изменить позицию, потому что у Израиля не простая ситуация с Россией, Ираном, Сирией. Но я очень хотел, чтобы они были не медиатором, а избрали сторону, сторону Украины. Я не представляю, как Израиль может поддерживать войну. Я знаю все ответы на ваши вопросы, но я не могу вам их дать, потому что я не могу подставить начавшиеся улучшения отношений между Украиной и Израилем", - сказал Зеленский.



Россия может не остановиться в Украине и начать вторжение в другие страны, поскольку российскому диктатору Владимиру Путину необходимо показывать успех.



Главу государства попросили ответить, могут ли россияне начать войну с другими странами.



"К сожалению, да. Я считаю, что это возможно, и это может произойти. Я могу объяснить. Президенту Путину нужно показывать успех и победы. Удачи на поле боя в Украине не состоится, массированного реванша не получится, по крайней мере, мы будем бороться... Поэтому ему предстоит показывать успех. Все понимают, что он может быть там, где есть слабое место", - подчеркнул Зеленский.



По его словам, потенциальными целями для России могут стать те страны, которые до этого находились под влиянием Москвы еще в советские времена, или государства с внутренними конфликтами, где есть сепаратные институции.



Глава государства напомнил, о примере Молдовы. Украинская разведка перехватила документ о планах России сменить там власть, его уже передали президенту Майе Санду.



"А теперь подумайте, как они это (сменить власть в Молдове - ред.) могут сделать? Как? Где их границы с Молдовой? Я их не вижу. То есть должна быть высадка. А где она может быть? Мы говорим об атаке из Приднестровья или атаке Кишинева. Они могут сделать и развивать это направление", - уточнил Зеленский.



Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.



"У нас с Китаем большой товарооборот. Вопрос не только у войны", – заявил президент.



По его словам, Украина заинтересована в сохранении экономических отношений.



"Китай уважает территориальную целостность, значит, должен сделать все, чтобы Россия вышла из наших территорий", - добавил Зеленский.



Украинские территории подверглись обстрелу со стороны Приднестровья в начале полномасштабного вторжения России.



Зеленский заметил, что сейчас идет масштабная информационная кампания о том, что Украина хочет зайти на территорию Приднестровья. Однако это не соответствует действительности.



"Для чего это делается? Они четко понимают, что мы уважаем территориальную целостность Молдовы, они провоцируют постоянно. С начала войны были выстрелы из Приднестровья, они хотели, чтобы мы зашли. И я говорил, чтобы Молдова думала об этом и думала , как решить этот вопрос. Это было в начале войны", - сказал президент.



Украина ведет техническую подготовку к деоккупации своих территорий. Это касается как оружия, так и обучения солдат.



Президента спросили о сроках деоккупации Крыма, который находится под контролем РФ с 2014 года.



Глава государства ответил, что каждый человек в Украине хочет, чтобы любой шаг нашей страны был победным и наступил мир. Но хотеть мало, надо еще и работать.



"Отвечая на сроки и шаги (деоккупации - ред.), я могу сказать только одно. Это зависит от нас всех. Есть военные шаги, мы к ним готовимся, мы готовимся морально, мы готовимся технически - оружием, усилением, формированием бригад, направляем людей на обучение", - заявил президент.



По его словам, сейчас Украина должна быть готовой и после этого уже будут происходить "справедливые деоккупационные шаги".



Самая большая проблема, которая может произойти в Украине, это слабость внутри страны.



На вопрос журналиста, что будет в Украине в случае проигрыша в войне, начатой Россией, Зеленский ответил, что не желает об этом даже думать.



"Самое важное - это единство. Даже если недостаточно оружия, патронов, снарядов, то мы можем проиграть, но здесь главное, что мы будем терять людей. И для нашей страны это будет вызовом", - заявил президент.



Он пояснил, что самой большой проблемой, которая может произойти, будет слабость внутри самой страны.



"Я даже не хочу думать о таком, что в следующем году 24 февраля мы будем в такой же ситуации как сейчас. Я не хочу о таком думать. Нам нужно быть уверенными. Мы победим. Где наши самолеты Тайфун? Спросите моего друга Риши (речь о премьере Британии Риши Сунаке - ред.)", – подчеркнул Зеленский.



Украина договорилась с Британией о поставках дальнобойного оружия, однако это не ракеты ATACMS, а другой вид.



"Нужно разъяснять, что дальнобойное оружие - это защита гражданского населения. Мы договорились с Британией. Другой вид (чем ATACMS - ред.), но дальнобойное оружие", - сказал Зеленский.



Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина не будет использовать ее для ударов по территории РФ.



"Среди наших партнеров распространяется нарратив, что дальнобойное оружие якобы необходимо для ударов по России. Однако Россия разместила свое оружие на территории Украины на таком расстоянии, что они могут бить по гражданскому населению. Например, они постоянно бомбят Херсон, зная, что в ВСУ нет оружия, чтобы им ответить", - объяснил глава государства.



Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что наша страна одержит победу над Россией при его лидерстве. С его предшественником Петром Порошенко победить не удалось.



"Мне кажется, что я здесь был 24 числа. Мне кажется, важно, что мы не потеряли государство. Да, это благодаря народу Украины и ВСУ. Наверное, благодаря немного и мне, как бы вам было неприятно слышать. Я не герой, но, наверное, хоть что-то сделал, если мы здесь в деоккупированном Киеве", - заявил глава государства, отвечая на вопрос журналистки "5 канала".



Президент напомнил, что у Украины сейчас есть оружие стран НАТО и ее власти продолжают бороться, а не "подписывают предательские договоры, Минские соглашения".



"В чем суть. В том, что мы победим вот с таким президентом, а вот с тем, что был, мы не победили", - добавил он.



Украина и ее граждане должны быть сильны на поле боя, защищая свои территории от государства-оккупанта России.



Он заявил, что Украине необходимо быть сильной и во время переговоров. Это поможет добиться справедливого мира и деоккупировать все захваченные территории.



"Мы должны быть сильны, чтобы быть сильными в переговорах, Украина должна быть сильной на поле боя. Тогда мы сможем дойти до справедливого мира. Это самое главное... Давайте дойдем до этого, давайте деоккупируем по максимуму, что мы можем. Это для нас важно, мы будем сильнее", - сказал Зеленский.



Владимир Зеленский растрогался на пресс-конференции после вопроса о его детях, жене и родителях. Президент заявил, что на этот вопрос ему отвечать сложнее всего.



Что рассказал президент о своей семье



"Я очень люблю свою жену и детей, это главные люди для меня. Нечасто вижу их. Родителей я совсем не вижу. Женой горжусь очень сильно. Считаю, что она делает все ради детей и государства", - заявил Зеленский.



Президент также добавил, что его семья всегда у него в сердце. При этом Зеленский несколько раз делал паузу во время ответа, чтобы овладевать эмоциями.



"Главное их не подвести. Главное, чтобы мои дети гордились мной. И я рад, что они в Украине, что они учатся в украинских вузах. Это очень важно для президента воюющей страны, чтобы дети были здесь, потому что государство здесь", - ответил Владимир Александрович.



Зеленский подчеркнул, что он не может приказать семье оставаться в Украине во время войны.



"Я горжусь, что мне так бесконечно повезло с семьей и государством", - такими словами завершил президент пресс-конференцию.

