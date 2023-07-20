



“Фестиваль демократии”: Участники марша в Иерусалим достигли кибуца Нахшон

Протестующие против судебной реформы, совершающие многодневный марш в Иерусалим, достигли кибуца Нахшон недалеко от столицы после двух с половиной часов марша из леса Лехи.



Группу численностью около 10 000 человек встретили аплодисменты организаторов, которые накрыли столы с едой до прибытия участников марша в центре кибуца, где они устроили “Фестиваль демократии”. Для тех, кто остается в кибуце на ночь, подготовлены палатки на траве.



Хотя марш начался в Тель-Авиве и завершится 22 июля вечером в Иерусалиме, протестующие приезжают со всей страны, многие из них привозят с собой своих детей.



Сегодняшнее шествие не встретило широкого сопротивления, за исключением нескольких недовольных водителей, которые проехали мимо демонстрации на другой стороне шоссе №3.