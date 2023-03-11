



Фермеры на тракторах собрались на акцию протеста в Гааге

Нидерландские фермеры протестуюют против планов правительства регулировать выбросы парниковых газов. В субботу утром они на тракторах отправились в Гаагу, несмотря на установленный ранее запрет на въезд тяжелых транспортных средств.



Об этом пишет AP.



Городские власти Гааги ввели чрезвычайное положение в городе в день, когда тысячи протестующих фермеров-собираются в парке, а экологические активисты из группы Extinction Rebellion планируют параллельную акцию протеста на главной дороге.



Власти разместили армейские грузовики возле некоторых перекрестков, готовые перекрыть улицы, если тракторы попытаются въехать в центр города.



Фермеры также хотят выступить против действий правительства Нидерландов по выплатам на детей и лечение жителей северной провинции Гронинген, чьи дома были повреждены землетрясениями, вызванными десятилетиями добычи природного газа.



Полиция Гааги сообщила, что остановила группу тракторов вблизи города и приказала их водителям припарковаться в соседнем селе и сесть на автобус на акцию протеста.



Демонстрации проходят незадолго до местных выборов в Нидерландах, которые должны состояться в среду. На них также косвенно выбирают верхнюю палату национального парламента, что может повлиять на намерения правительства сократить вредные выбросы.



Сообщается, что фермеры в Нидерландах с прошлого года протестуют против планов правительства сократить выбросы оксида азота и аммиака, что может заставить их использовать меньше удобрений и сократить поголовье скота, а также заставить некоторые фермы закрыться.



