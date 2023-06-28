



Фейк "отказников". Подписавшие письмо против реформы давно не служат в резерве

Утром 27 июня около 150 человек, определяющих себя как "бойцов резерва в подразделении Шальдаг", опубликовали письмо, в котором заявили, что прекратят служить в резерве, до тех пор пока продолжается реформа судебной системы.



После публикации письма, которое вызвало бурную реакцию и вышло на главных страницах новостных сайтов, официальные лица в органах безопасности, которым якобы было адресовано письмо, пояснили, что оно было направлено только в СМИ, а не кому-либо из офицеров подразделения. Кроме того, сотрудник службы безопасности, посвященный в детали, который был в контакте с некоторыми из подписавших письмо, объяснил, что большинство подписавших письмо уже давно не служат в резерве и в последние годы не служили на действительной службе. Во многих случаях речь идет о пожилых людях.



В самом письме говорится, что "пока продолжаются односторонние шаги по ликвидации демократического режима и установлению тирании под ложным прикрытием "правовой реформы", пока не остановлено законодательство, наносящее ущерб независимости судебной системы, верховенству закона и демократической целостности режима, мы немедленно прекращаем нашу службу в активном резерве", но, как уже было сказано, большинство подписантов, по словам источника, не состоят на этой службе.



Следует отметить, что это - не первое подобное заявление “резервистов Шальдаг”. Об отказничестве было заявлено еще в начале марта. Уже тогда журналист Едиот Ахронот Надав Эяль в твиттере заметил, что “некоторые” из подписавших письмо в любом случае уже давно не служат в резерве - но позднее стер свой пост.