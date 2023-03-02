



"Фейк и провокация": в Украине ответили на "заход" ДРГ в РФ

Провокация в Брянской области. Так в Украине отреагировали на захлестнувшие в четверг паблики заявления России о якобы "проникновении украинских ДРГ в два села Брянской области". В Генштабе ВСУ, в ГУР, в ОК "Север" и в Офисе Президента Украины напомнили украинцам: РФ может прибегнуть к провокациям, и этой подобным.



Немного истории: 2 марта губернатор Брянской области, граничащей с Украиной, сообщил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ. Она "вроде бы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль". Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но традиционно публикуют очень противоречивую и сомнительную информацию.



Затем в соцсетях появилось видео, в котором "Русский Добровольческий Корпус" сообщает, что пришел в Брянскую область и "доказать русским людям, что есть надежда, и свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".





В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины информацию российских СМИ о том, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Брянской области и взяла людей в заложники назвали фейком, подчеркнув, что украинские военные ведут боевые действия исключительно на территории своей страны против вторгшихся российских солдат. В то же время некие события на территории РФ в Генштабе назвали сопротивлением местного населения путинскому террористическому режиму.



Уточняется, что последние события в РФ связаны с сопротивлением местного населения режиму.



В свою очередь представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии СМИ заявил, что столкновения в Брянской области являются "продолжением трансформации России, поскольку страна является образованием с большим количеством межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов".



"Сегодня есть публичное заявление "Русского Добровольческого Корпуса". Это люди, которые с оружием воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает. Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и вводить какие-то конкретные меры", - подчеркнул он.



О провокациях со стороны государства-террориста России заявили и в Государственной пограничной службе. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, ситуация на границе с Россией контролируемая, а информация об "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.



"То, что сейчас разгоняют российские паблики о какой-то украинской ДРГ на территории России, могу отметить, что Украина – не агрессор, наша основная задача оборона и защита от страны-оккупанта. Что могло произойти на территории РФ, мне ничего не известно, ведь страна-террорист – это фактически нестабильное образование, которое может сознательно пытаться обвинять Украину во всем", – сказал Демченко в комментарии УП.



В заявлении ОК "Север" содержится обращение: "Напоминаем! Враг может прибегать к провокациям и пытаться дискредитировать ВСУ! Потребляйте информацию ответственно!!"



Ситуацию также прокомментировал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, сказав, что история про "ДРГ" является "классической и абсолютно сознательной провокацией".



"Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хотя бы как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Тем временем, партизанское движение в РФ становится сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан", - написал Подоляк в своем Twitter.



Історія про українські ДРГ в Рф – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в Рф стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023



Позже "Важные истории" написали, что якобы один из участников события - боец корпуса - подтвердил изданию, что РДК входил на территорию Брянской области: "Я только оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, сняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших не видел. Но был один пострадавший пограничник. Никаких заложников не брали".



Российские СМИ пишут, что бойцы РДК уже покинули села.



Примечательно, что в канун годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину в ОК "Север" уже предупреждали, что российские захватчики готовят возможные провокации с целью обвинения украинских защитников в нарушении территориальной целостности.