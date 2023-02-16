



ФБР обыскало Делавэрский университет в поисках документов Байдена

ФБР провело два обыска в Делавэрском университете в связи с расследованием дела о работе президента Джо Байдена с секретными документами, сообщил CNN в среду источник, ознакомленный с ходом расследования.



Ранее не разглашавшиеся обыски были проведены в последние недели с согласия и при сотрудничестве юридической команды президента, сказал источник.



В Библиотеке Университета Делавэра, альма-матер Байдена, согласно информации на ее сайте, хранится обширная коллекция документов времен работы президента в Сенате.



Следователи извлекли материалы из двух университетских помещений в два разных дня. По словам источника, материалы не имели секретной маркировки, но сейчас они изучаются ФБР.



В ходе обысков они изучили две отдельные пачки документов: архив материалов времен пребывания Байдена в Сенате США и документы, которые Байден присылал в университет в последние годы, сообщает CNN.



Молли Левинсон, пресс-секретарь личного адвоката президента, не дала комментариев и направила запросы в Министерство юстиции. Пресс-секретарь Белого дома не ответил на просьбу о комментарии.



Министерство юстиции отказалось от комментариев. Университет Делавэра не ответил на запрос о комментариях.



