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ФБР обыскало Делавэрский университет в поисках документов Байдена
16.02.2023 10:26 Ирина Демьянова

ФБР обыскало Делавэрский университет в поисках документов Байдена

ФБР провело два обыска в Делавэрском университете  в связи с расследованием дела о работе президента Джо Байдена с секретными документами, сообщил CNN в среду источник, ознакомленный с ходом расследования.

Ранее не разглашавшиеся обыски были проведены в последние недели с согласия и при сотрудничестве юридической команды президента, сказал источник.

В Библиотеке Университета Делавэра,  альма-матер Байдена, согласно информации на ее сайте,  хранится обширная коллекция документов времен работы президента в Сенате.

Следователи извлекли материалы из двух университетских помещений в два разных дня. По словам источника, материалы не имели секретной маркировки, но сейчас они изучаются ФБР.

В ходе обысков они изучили две отдельные пачки документов: архив материалов времен пребывания Байдена в Сенате США и документы, которые Байден присылал в университет в последние годы, сообщает CNN.

Молли Левинсон, пресс-секретарь личного адвоката президента, не дала комментариев и направила запросы в Министерство юстиции. Пресс-секретарь Белого дома не ответил на просьбу о комментарии.

Министерство юстиции отказалось от комментариев. Университет Делавэра не ответил на запрос о комментариях.

 

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