



ФБР: Китай может использовать TikTok для контроля данных о миллионах американцев

Правительство Китая может использовать китайское видеоприложение TikTok для контроля данных о миллионах пользователей в США. Об этом заявил в среду директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.



Рэй сделал комментарий на слушаниях в Комитете по разведке Сената по поводу глобальных угроз безопасности США.



Белый дом поддержал закон, внесенный во вторник дюжиной сенаторов, чтобы предоставить администрации Байдена новые полномочия по запрету TikTok и других зарубежных технологий, если они представляют угрозу национальной безопасности.



