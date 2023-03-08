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ФБР: Китай может использовать TikTok для контроля данных о миллионах американцев
08.03.2023 18:57 Ирина Демьянова

ФБР: Китай может использовать TikTok для контроля данных о миллионах американцев

Правительство Китая может использовать китайское видеоприложение TikTok для контроля данных о миллионах пользователей в США. Об этом заявил в среду директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.

Рэй сделал комментарий на слушаниях в Комитете по разведке Сената по поводу глобальных угроз безопасности США.

Белый дом поддержал закон, внесенный во вторник дюжиной сенаторов, чтобы предоставить администрации Байдена новые полномочия по запрету TikTok и других зарубежных технологий, если они представляют угрозу национальной безопасности.
 
 

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