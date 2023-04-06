



ФБР: Китай готовится встречать санкции Запада для вторжения на Тайвань

Кристофер Рей, директор Федерального бюро расследований США, заявил, что Китай подробно изучает войну России против Украины и последствия санкционных механизмов на экономику РФ. Об этом 6 апреля сообщило CNN .



По мнению Рея, Пекин анализирует российско-украинскую войну, что, возможно, обнаруживает намерения Китая вторгнуться на территорию Тайваня. Страну интересует реакция экономики на санкции, вводимые против России.

"Если бы они решили, например, силой попытаться захватить Тайвань, можно ожидать, что будет введено большое количество санкций", – заявил Рей.

Он подчеркнул, что замечены попытки Китая изучить "влияние санкций на российскую экономику". Рей также обратил внимание на то, что в Пекине власти уже "начали реализовывать определенные меры по смягчению своей экономики от последствий потенциальных санкций, стремясь снизить риски".