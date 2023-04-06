



ФБР: Изучение Китаем войны в Украине - сигнал о планах вторгнуться на Тайвань

Китай изучает войну России против Украины, в частности, в плане подстраивания экономики под санкции. Что может сигнализировать о возможных планах Пекина вторгнуться на Тайвань, — директор ФБР США Кристоф Рэй



По его словам, китайское правительство начало принимать меры по смягчению своей экономики от потенциальных санкций. Он не исключил, что эти действия могут служить "ключом" к потенциальным предстоящим действиям Пекина против Тайваня.



"Если бы они решили, например, попытаться силой захватить Тайвань, вы можете ожидать, что будет введено множество санкций. Поэтому тот факт, что китайцы тратят так много времени на смягчение своей экономики, мы называем такое поведение подсказкой", — отметил директор ФБР.

