



ФАТХ и ХАМАС все же договорились о примирении

ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение о примирении при посредничестве Алжира.

По данным AFP, стороны, раскол между которыми произошел более 15 лет назад, пообещали провести выборы к октябрю следующего года.

Соглашение было подписано в четверг. Сам глава ФАТХ, председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас на мероприятии не присутствовал, поскольку встречался в Астане с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы подписали это соглашение, чтобы избавиться от злокачественной опухоли раскола. Мы оптимистично настроены на то, что оно будет реализовано и не останется только на бумаге", — сказал глава делегации ФАТХа Аззам аль-Ахмед.

Глава ХАМАСа Исмаил Ханийе тоже приветствовал подписание соглашения.

"Это день радости для палестинцев, Алжира и тех, кто любит и поддерживает палестинское дело, но также это день печали для Израиля", - сказал он.

После раскола в 2007 году стороны уже приходили к соглашению о перемирии в октябре 2017 года, в рамках которого ХАМАС должен был передать власть в Газе к 1 декабря того же года.

В соответствии с "Алжирской декларацией", в ПА состоятся выборы председателя, в "Законодательный совет", а также в "Национальный совет" в течение года.