ФАТХ и ХАМАС все же договорились о примирении
ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение о примирении при посредничестве Алжира.
По данным AFP, стороны, раскол между которыми произошел более 15 лет назад, пообещали провести выборы к октябрю следующего года.
Соглашение было подписано в четверг. Сам глава ФАТХ, председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас на мероприятии не присутствовал, поскольку встречался в Астане с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы подписали это соглашение, чтобы избавиться от злокачественной опухоли раскола. Мы оптимистично настроены на то, что оно будет реализовано и не останется только на бумаге", — сказал глава делегации ФАТХа Аззам аль-Ахмед.
Глава ХАМАСа Исмаил Ханийе тоже приветствовал подписание соглашения.
"Это день радости для палестинцев, Алжира и тех, кто любит и поддерживает палестинское дело, но также это день печали для Израиля", - сказал он.
После раскола в 2007 году стороны уже приходили к соглашению о перемирии в октябре 2017 года, в рамках которого ХАМАС должен был передать власть в Газе к 1 декабря того же года.
В соответствии с "Алжирской декларацией", в ПА состоятся выборы председателя, в "Законодательный совет", а также в "Национальный совет" в течение года.