



ФАТХ и ХАМАС пытаются достичь перемирия при посредничестве Алжира

Представители ФАТХ и ХАМАС прибыли в Алжир на фоне усилий, направленных на то, чтобы убедить их подписать соглашение о примирении, чтобы установить сроки проведения выборов.

"Палестинцы были разделены более 15 лет, что сильно ослабило наше общее дело", — прокомментировал глава делегации ФАТХа Аззам аль-Ахмед.

По словам главы ХАМАСа Исмаила Ханийе, переговоры при посредничестве Алжира стартовали во вторник на "позитивной и спокойной ноте".

По словам высокопоставленного представителя ХАМАСа Хоссама Бадрана, стороны пришли к соглашению о проведении выборов в "Законодательный совет", председателя ПА и в "Национальный совет" в течение года.

Между тем, в ФАТХ считают сомнительным, что проект соглашения будет подписан. ХАМАС отвергает международное, что может стать проблемой в достижении договоренностей.

"Документ, предложенный Алжиром, носил общий характер и не содержал деталей", — отметил палестинский аналитик Халил Шахин.