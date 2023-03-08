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"Фашизм не пройдет". 20 демонстрантов перекрыли вход в Кирьят Мемшала
08.03.2023 09:18 Аркадий Бочаровский

"Фашизм не пройдет". 20 демонстрантов перекрыли вход в Кирьят Мемшала


Около двадцати демонстрантов заблокировали вход в комплекс Кирьят Мемшала в Тель-Авиве в знак протеста против правовой  революции.

Участники мероприятия сообщают, что "правительство переворота продолжает галопировать к религиозной диктатуре". Протестующие заявили, что "скоро трубы возвестят ложь анархистов и террористов, но это грубая ложь машины отравления. Правда в том, что нынешнее правительство - самое расистское, шовинистское и гомофобное в истории страны". 

Они добавили: "Мы очень обеспокоены нашим будущим. Мы заблокируем переворот своими телами. Фашизм не пройдет".
 

 

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