



"Фашизм не пройдет". 20 демонстрантов перекрыли вход в Кирьят Мемшала



Около двадцати демонстрантов заблокировали вход в комплекс Кирьят Мемшала в Тель-Авиве в знак протеста против правовой революции.



Участники мероприятия сообщают, что "правительство переворота продолжает галопировать к религиозной диктатуре". Протестующие заявили, что "скоро трубы возвестят ложь анархистов и террористов, но это грубая ложь машины отравления. Правда в том, что нынешнее правительство - самое расистское, шовинистское и гомофобное в истории страны".



Они добавили: "Мы очень обеспокоены нашим будущим. Мы заблокируем переворот своими телами. Фашизм не пройдет".

