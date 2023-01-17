



"Фарс и шоу": В Беларуси заочно судят лидера оппозиции по обвинению в госизмене

В Беларуси во вторник начался судебный процесс над лидером оппозиции Светланой Тихановской по обвинению в "государственной измене".



40-летняя Тихановская предстала перед судом заочно. Она бежала из Беларуси после участия в президентских выборах 2020 года, за которыми последовали массовые протесты по поводу предполагаемых фальсификаций. Ей грозит тюремный срок до 15 лет.



После разгона протестующих она стала главой оппозиции в изгнании и осудила выборы как сфальсифицированные после того, как Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, объявил себя победителем.



Тихановская, которая сейчас живет в столице Литвы Вильнюсе, заявила журналистам, что не ожидает, что суд будет справедливым.



"В Беларуси нет честных судов. Граждане нашей страны живут в условиях абсолютного беззакония, поэтому завтрашний суд будет фарсом и шоу, а не настоящим правосудием", — заявила Тихановская в понедельник, 16 января, в интервью в кулуарах Всемирного экономического форума.



Она сказала, что запросила необходимые документы у назначенного судом адвоката, но ничего не получила.



Государственное информационное агентство БЕЛТА сообщило, что судебный процесс начался во вторник утром. Тихановскую и еще нескольких человек должны были судить по обвинению в государственной измене и попытке захвата власти, сообщил суд перед началом процесса.



За день до начала суда Беларусь предъявила новые уголовные обвинения заключенному мужу Тихановской, 44-летнему видеоблогеру, арестованному в 2020 году.



