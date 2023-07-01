



Факельное шествие: без основания разумности каждый министр - император



Движение “протест студентов” организовало факельное шествие в городе Тель-Авив до начала основной демонстрации "борцов с диктатурой".



"Без основания разумности Израиль - страна коррумпированных назначений, где каждый министр - император, где торжествует невероятность", - сообщили протестующие. "Правительство показало свое истинное лицо - и у нас есть четыре недели, чтобы остановить его. Мы не перерастем в диктатуру. Сопротивляйтесь!".



Студенческий протест прошел маршем перед демонстрацией на Каплан, на улице Хашмонаим в Тель-Авиве. Студенты зажгли факелы и скандировали: "Мы не боимся". На улице Газа в Иерусалиме протестующие собрались перед домом премьер-министра Нетаниягу, скандируя: "Он сошел с ума".

