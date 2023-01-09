



Фаина Киршенбаум о миллионном иске: у меня и так ничего не осталось

Бывший заместитель министра внутренних дел Фаина Киршенбаум, осужденная за получение взятки и приговоренная к семи с половиной годам тюремного заключения, обратилась к юридическому советнику правительства и государственному прокурору с просьбой отменить гражданский иск на сумму 6 миллионов шекелей, который государство подало против нее. По словам Киршенбаум, наложенное на нее наказание, включающее денежный штраф в размере полумиллиона шекелей и уплату налога за полученные взятки, оставило ее практически без средств к существованию.



"Мы просим остановить на данном этапе эту выходящую за любые рамки процедуру, которая, насколько нам известно, никогда не применялась против общественных деятелей, осужденных за подобные преступления", - написали адвокаты бывшего члена Кнессета от НДИ в письме, направленном генеральному прокурору Гали Бахарав-Миара, государственному прокурору Амиту Исману и окружному прокурору Тель-Авива Лиоре Хавилио.



Они добавили: "До какой степени можно преследовать человека в нашей стране? Разве правосудие не свершилось над ней? Разве желание государства - добиться полного уничтожения ее и ее семьи? Растоптать ее до костей? Разве не целесообразно позволить ей отбыть длительный тюремный срок и после конфискации имущества и выплаты крупного штрафа попытаться реабилитироваться до конца жизни? Пришло время вернуть ответственного взрослого человека в Министерство юстиции и сказать: "Хватит! Хватит, оставьте это!"".



По словам адвокатов, Киршенбаум, "чью обширную общественную деятельность, вклад и действия почти никто не помнит", - получила особенно длительный тюремный срок "в тяжелых условиях тюрьмы Неве-Тирца". Кроме того, "поскольку расследование разрушило ее мир, она ушла со всех своих общественных должностей, осталась без средств к существованию, была оклеветана и понесла все мыслимые и немыслимые убытки".