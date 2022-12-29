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Фаина Киршенбаум: моя мать умирает, дайте мне ее увидеть в последний раз
29.12.2022 12:40 Аркадий Бочаровский

Фаина Киршенбаум: моя мать умирает, дайте мне ее увидеть в последний раз

Бывший заместитель министра внутренних дел подал петицию против ШАБАСа.

Управление службы тюрем не позволяет ей встретиться с матерью, которая вот-вот умрет от неизлечимой болезни. “Она ни с кем не говорит. Не отвечает ни на какие вопросы", - описал Киршенбаум состояние матери.

66-летняя Киршенбаум была осуждена за получение взяток в период 2006-2014 годов, когда она была депутатом Кнессета и занимала ряд важных государственных постов.

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