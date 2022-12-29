



Фаина Киршенбаум: моя мать умирает, дайте мне ее увидеть в последний раз

Бывший заместитель министра внутренних дел подал петицию против ШАБАСа.



Управление службы тюрем не позволяет ей встретиться с матерью, которая вот-вот умрет от неизлечимой болезни. “Она ни с кем не говорит. Не отвечает ни на какие вопросы", - описал Киршенбаум состояние матери.



66-летняя Киршенбаум была осуждена за получение взяток в период 2006-2014 годов, когда она была депутатом Кнессета и занимала ряд важных государственных постов.