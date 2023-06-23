



Facebook и Instagram закроет доступ к новостям пользователям в Канаде

Meta Platforms Inc планирует прекратить доступ к новостям в Facebook и Instagram для всех пользователей в Канаде, как только вступит в силу одобренный парламентом закон, который требует от интернет-гигантов платить издателям новостей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.



"Сегодня мы подтверждаем, что доступ к новостям в Facebook и Instagram будет прекращен для всех пользователей в Канаде до вступления в силу Акта об онлайн-новостях", — говорится в заявлении Meta.



Закон об онлайн-новостях был одобрен верхней палатой Сената ранее в четверг и предложен после жалоб канадской медиаиндустрии, которая хочет более жесткого регулирования технологических компаний, чтобы они не вытесняли новостной бизнес с рынка онлайн-рекламы.



Facebook сообщал о возможности прекращения трансляций новостей ранее. Тогда заявления были о том, что новости не имеют экономической ценности для компании и что ее пользователи не используют платформу для новостей.



Закон определяет правила, которые заставляют такие платформы, как Facebook и Alphabet Google, заключать коммерческие соглашения и платить издателям новостей за их контент.



Американские технологические компании заявили, что предложения неприемлемы для их бизнеса. Google утверждал, что канадский закон устанавливает плату за ссылки на новости, отображаемые в результатах поиска, и может применяться к СМИ, которые не выпускают новости.



Гигант поисковой системы предложил пересмотреть законопроект, чтобы сделать отображение новостного контента, а не ссылок, основой для оплаты, и указать, что только компании, которые создают новости и придерживаются журналистских стандартов, имеют право.



Представитель Google заявил в четверг, что законопроект остается "неработоспособным" и что компания срочно стремится работать с правительством "на пути вперед".



Федеральное правительство Канады пока что отказывается от предложений по внесению изменений. Ранее в этом месяце премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Meta и Google используют "тактику запугивания" во время кампании против законодательства.