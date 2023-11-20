



F-16 будут интегрированы в общую систему обороны Украины

В то время, когда украинские летчики продолжают обучение на американских многоцелевых истребителях F-16, в Министерстве обороны Украины создана специальная группа, которая работает над интегрированием этих самолетов в общую систему обороны Украины.



После участия в конференции в Копенгагене, с участием иностранных партнеров, об этом заявил заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он опубликовал пост, относительно данного вопроса в сети Facebook.

