Новости » Политика
F-16 будут интегрированы в общую систему обороны Украины
20.11.2023 17:55 MIGnews.com

F-16 будут интегрированы в общую систему обороны Украины

В то время, когда украинские летчики продолжают обучение на американских многоцелевых истребителях F-16, в Министерстве обороны Украины создана специальная группа, которая работает над интегрированием этих самолетов в общую систему обороны Украины.

После участия в конференции в Копенгагене, с участием иностранных партнеров, об этом заявил заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Он опубликовал пост, относительно данного вопроса в сети Facebook.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы