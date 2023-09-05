



"Езжай": заблокированная демонстрантами Регев накричала на водителя

Министр транспорта Мири Регев накричала на своего водителя, когда машину окружили десятки демонстрантов.



Соответствующий момент был заснят на видеорегистратор.



В частности, министр кричала водителю "езжай", в то время, как демонстранты столпились перед автомобилем.



Ранее сообщалось о том, что водитель Регев подрался с охранником министра обороны Йоава Галанта в Тель Ха-Шомер. По данным ШАБАКа, мужчина наехал на охранника и нанес ему легкие ранения, после того как отказался остановиться для проверки.



