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"Езжай": заблокированная демонстрантами Регев накричала на водителя
05.09.2023 13:42 Алина Груднева

"Езжай": заблокированная демонстрантами Регев накричала на водителя

Министр транспорта Мири Регев накричала на своего водителя, когда машину окружили десятки демонстрантов.

Соответствующий момент был заснят на видеорегистратор.

В частности, министр кричала водителю "езжай", в то время, как демонстранты столпились перед автомобилем.

Ранее сообщалось о том, что водитель Регев подрался с охранником министра обороны Йоава Галанта в Тель Ха-Шомер. По данным ШАБАКа, мужчина наехал на охранника и нанес ему легкие ранения, после того как отказался остановиться для проверки.

 

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