"Езжай": заблокированная демонстрантами Регев накричала на водителя
Министр транспорта Мири Регев накричала на своего водителя, когда машину окружили десятки демонстрантов.
Соответствующий момент был заснят на видеорегистратор.
В частности, министр кричала водителю "езжай", в то время, как демонстранты столпились перед автомобилем.
Ранее сообщалось о том, что водитель Регев подрался с охранником министра обороны Йоава Галанта в Тель Ха-Шомер. По данным ШАБАКа, мужчина наехал на охранника и нанес ему легкие ранения, после того как отказался остановиться для проверки.
"תיסע": השרה מירי רגב צועקת על הנהג לנסוע על אף שאנשים עומדים לפני המכונית | תיעוד@ItayBlumental pic.twitter.com/nOF0JFOBM4— כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2023