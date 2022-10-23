



Эяля Берковича обвинили в антисемитизме

Ведущий ТВ-шоу “Офра и Берко” Эяль Беркович резко высказался в адрес ультраортодоксов: "Разве это евреи? Они оторваны от народа, не платят налогов, только читают Тору весь день, они собираются управлять нашей страной".



אמירות אנטישמיות כמו אלה של אייל ברקוביץ' העם היהודי ספג במשך כל השנים מהגרועים שבשונאיו. בושה וחרפה שכאן בישראל על המסך נשמעת הסתה חמורה כזו כלפי הציבור החרדי, שתורם רבות לעם ישראל בשלל מפעלי חסד, בלימוד תורה ששומר על המסורת היהודית, ויותר ויותר גם בהשתלבות בצה"ל ובשוק התעסוקה. pic.twitter.com/lqkpowWzP7 — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) October 22, 2022

Высказывания Эяля Берковича породили волну тяжелых реакций. Сценарист и журналист Мэни Ассайяг: "Я заявляю об оскорблении моих ультраортодоксальных братьев антисемитской атакой бывшего великого футболиста и нынешнего маленького человека, который превратился в “мыслителя блока примирения и исцеления". Журналист Яки Адамкар: "Какой маленький и жалкий человек". Религиозный журналист Ариэль Альхарар: "Эяль Беркович испытывает бездонную ненависть к ультраортодоксам. Позор!"