Эяля Берковича обвинили в антисемитизме
Ведущий ТВ-шоу “Офра и Берко” Эяль Беркович резко высказался в адрес ультраортодоксов: "Разве это евреи? Они оторваны от народа, не платят налогов, только читают Тору весь день, они собираются управлять нашей страной".
Высказывания Эяля Берковича породили волну тяжелых реакций. Сценарист и журналист Мэни Ассайяг: "Я заявляю об оскорблении моих ультраортодоксальных братьев антисемитской атакой бывшего великого футболиста и нынешнего маленького человека, который превратился в “мыслителя блока примирения и исцеления". Журналист Яки Адамкар: "Какой маленький и жалкий человек". Религиозный журналист Ариэль Альхарар: "Эяль Беркович испытывает бездонную ненависть к ультраортодоксам. Позор!"