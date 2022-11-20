



Эяль Хулата о протестах в Иране: "Жизни женщин важны"

Советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата в воскресенье рассказал о продолжающихся протестах в Иране во время конференции по безопасности в столице Бахрейна Манаме. Обращаясь непосредственно к иранским женщинам на фарси, он сказал, что "жизни женщин важны".



Хулата призвал мир, ведущий переговоры с Ираном в Вене, прекратить игнорировать ядерную и региональную политику Ирана, говоря о подавлении режимом аятол иранских протестующих.



18-й ежегодный диалог IISS Manama Dialogue был посвящен новым партнерствам в области безопасности в регионе, и на семинаре Хулата поблагодарил министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса за укрепление отношений между его страной и Грецией. Он также высоко оценил укрепление сотрудничества между Соединенными Штатами и Израилем, а также расширение партнерских отношений в сфере безопасности на Ближнем Востоке.



Хулата упомянул об углублении партнерских отношений Израиля со странами региона в области энергетики и водных ресурсов, отметив также , что Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство для израильских коммерческих рейсов.