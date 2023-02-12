



Эяль Бесерглик отказался бороться за пост главы Ассоциации адвокатов





Адвокат Эяль Бесергликк объявил, что снимает свою кандидатуру на пост президента Ассоциации адвокатов. Бесерглик недавно вызвал шквал негодования в социальных сетях, взяв более полумиллиона шекелей с семьи покойного Юрия Волкова.



"Я прекращаю свою гонку за пост главы бюро не из-за угроз и попыток дискредитации, а только для того, чтобы защитить мою семью, моих сотрудников и моих клиентов, которые начали получать тревожные звонки от представителей СМИ и других лиц, пытающихся выудить из них информацию, нарушая их частную жизнь и совершая уголовные преступления", - заявил Бесерглик.