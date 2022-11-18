



Евросоюз заморозил почти 70 млрд евро российских активов

Европейский Союз заморозил в общей сложности 68 млрд евро российских активов, согласно внутреннему документу Еврокомиссии, который охватывает аспекты взаимодействия ЕК с Украиной, сообщает Politico.



Согласно документу, на Бельгию приходится 50 млрд евро из 68 млрд евро. Люксембург занимает второе место с 5,5 млрд евро. Вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на их долю приходится более 90% замороженных активов.



Еврокомиссия пока проводит оценку, сколько национальных резервов России заморожено в ЕС. Во внутреннем документе приводится приблизительная цифра в 33,8 млрд евро.



Еврокомиссия все еще ожидает принятия Советом ЕС решения о признании уклонения от санкций преступлением ЕС, что облегчило бы конфискацию активов в случае осуждения по уголовному делу.



Проблема - как ни странно - в Польше, которая, согласно документу, застопорила процесс. По словам одного из дипломатов, хотя Варшава полностью поддерживает инициативу ЕС, но ей сначала необходимо принять национальный закон, что она и делает в настоящее время.



Отметим, что Евросоюз изучает возможность направить некоторые из замороженных активов Банка России на восстановление Украины. Обсуждение находится на ранней стадии. Для подобных решений необходим пересмотр правовой основы.