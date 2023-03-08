



Евросоюз выделит еще $2 млрд для финансирования военной помощи Украине

Послы стран Европейского Союза согласовали выделить два миллиарда долларов фонда, из которого финансируются военные поставки Украине. Об этом сообщил постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Дэниолсон в Twitter.



Данная помощь свидетельствует о том, что европейские партнеры готовы и дальше поддерживать Украину и помогать ей освобождать свои территории.



"Сегодня послы ЕС одобрили дополнительные 2 миллиарда евро для Европейского фонда мира", – написал он.



Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что средства из европейских оборонных фондов следует направить на закупку боеприпасов для Украины. Это поможет ускорить решение вопроса с дефицитом снарядов.

Напомним, сегодня в Стокгольме министры обороны стран ЕС проводят неформальную встречу, где обсудят вопросы поставок боеприпасов Украине.

На встречу также был приглашен министр обороны Украины Алексей Резников.