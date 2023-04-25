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Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро финансовой помощи
25.04.2023 12:42 Раиса Вовк

Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро финансовой помощи

Европейский союз, в рамках ежегодного пакета макрофинансовой помощи Украине, предоставил еще 1,5 миллиарда евро (1,61 млрд долларов). Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

"Мы продолжим помогать Украине противостоять российской агрессии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы", - заявила президент Еврокомиссии.

Напомним, что 20 марта страны-члены ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов за год. Позже Совет Евросоюза утвердил помощь в размере 1 миллиарда евро, которая пойдет на возмещение расходов из-за передачи Украине боеприпасов.

Как утверждает неназванный официальный представитель ЕС, союз уже очень близок к заказу боеприпасов для нашей страны. 

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