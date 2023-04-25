



Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро финансовой помощи

Европейский союз, в рамках ежегодного пакета макрофинансовой помощи Украине, предоставил еще 1,5 миллиарда евро (1,61 млрд долларов). Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.



"Мы продолжим помогать Украине противостоять российской агрессии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы", - заявила президент Еврокомиссии.



Напомним, что 20 марта страны-члены ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов за год. Позже Совет Евросоюза утвердил помощь в размере 1 миллиарда евро, которая пойдет на возмещение расходов из-за передачи Украине боеприпасов.



Как утверждает неназванный официальный представитель ЕС, союз уже очень близок к заказу боеприпасов для нашей страны.