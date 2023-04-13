



Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнера"

В четверг, 13 апреля, Европейский союз ввел санкции против ЧВК "Вагнера". Об этом сообщается в соответствующем документе.



"ЧВК "Вагнера" возглавила нападения на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины. Таким образом, Группа "Вагнера" несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе.



Помимо этого в санкционный список попала компания РИА ФАН, которая принадлежит владельцу ЧВК Евгению Пригожину.



"РИА ФАН входит в состав медиагруппы "Патриот", российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин. РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины", - говорится в документе.