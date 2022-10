Евросоюз создаст военную миссию по оказанию помощи Украине

В среду, 12 октября, послы стран Евросоюза одобрили создание военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.



"Послы ЕС сегодня согласились создать военную миссию ЕС по оказанию помощи Украине со штаб-квартирами в Германии и Польше", - написал журналист.



Он отметил, что в понедельник создание миссии должны одобрить министры иностранных дел стран ЕС. Миссия должна заработать как можно скорее, добавил Йозвяк.



