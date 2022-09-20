



Евросоюз создаст Миссию по военной помощи Украине

Руководители министерств иностранных дел стран ЕС обсудили создание миссии по оказанию военной помощи Украине, предложенное главами МИД Франции, Польши и Германии. По итогам этого обсуждения глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решение по миссии может быть принято уже в октябре.



Боррель сообщил, что неформальная встреча, на которой поднимался упомянутый вопрос, прошла в Нью-Йорке незадолго до открытия недели высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН.



"Мы продолжили обсуждение нашего предложения о создании в Евросоюзе миссии по военной помощи... Я надеюсь, что на следующей встрече в октябре мы сможем принять решение, что очень быстро для европейских стандартов", - сообщил Боррель.



По его словам, решение должно быть согласовано с украинской стороной.



Напомним, на прошлой неделе президента США Джо Байден одобрил выделение Украине военной помощи на $600 млн.