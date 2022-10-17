



Евросоюз создал новую военную миссию для Украины

Совет ЕС принял решение о создании Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). Об этом говорится в заявлении на сайте Совета.



"Целью миссии является содействие повышению военной способности Вооруженных сил Украины эффективно проводить военные операции, чтобы позволить Украине защитить свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать гражданское население", - говорится в заявлении.



В ответ на запрос Украины о военной поддержке, миссия обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, способствующих проведению подготовки.



Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь Оперативный штаб в Брюсселе с целью обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующим миссии будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Сил военного планирования и проведения операций (MPCC).



Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106 700 000 евро.



Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открытой для участия третьих государств.



Напомним, Совет ЕС также принял решение о предоставлении еще 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира с целью дальнейшей поддержки возможностей и устойчивости Вооруженных сил Украины. Шестой транш доведет общий вклад ЕС в рамках фонда для Украины до 3,1 млрд евро.