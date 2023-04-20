



Евросоюз сообщил имя нового посла в Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о назначении 40 глав делегаций и одного поверенного в делах Евросоюза. Среди прочего, также назначен посол ЕС в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза.



"Официально 40 глав делегаций будут назначены после получения официального одобрения от соответствующих принимающих стран", - говорится в сообщении.



Так, послом ЕС в Украине назначена Катарина Матернова.



В ЕС отметили, что в настоящее время она является заместителем генерального директора в Генеральном директорате по вопросам соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии. Ранее она занимала должность старшего советника и менеджера Всемирного банка по вопросам вице-президентства в Европе и Центральной Азии.