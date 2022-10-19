



Евросоюз согласовал санкции против Ирана из-за передачи дронов России

В среду, 19 октября, послы стран-членов Евросоюза одобрили санкции против Ирана из-за его поставок дронов-камикадзе для РФ, которыми атакуют Украину. Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина" от неназванного дипломата ЕС.



Дальнейшее решение в письменной форме планируют утвердить по письменной процедуре с последующей публикацией в четверг, 20 октября.



"Санкции были одобрены в отношении трех человек и компании-производителя дронов", - цитирует издание слова европейского дипломата.



Согласно документу о санкциях, ограничения вводят против компании Shahed Aviation Industries, которая занималась проектированием и разработкой иранского БПЛА Shahed-136.



"Секретная серия дронов была поставлена ​​в Российскую Федерацию и используется в агрессивной войне против Украины. Следовательно, Shahed Aviation Industries отвечает за поддержку правительства Российской Федерации, виновной в аннексии Крыма и дестабилизации Украины", - говорится в документе.



В санкционный список также были включены: начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Аэрокосмическим корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани и Ходжатола Гореиши, отвечающий за логистику в иранском министерстве обороны.



Напомним, в Иране уже не один раз заявляли, что не совершали поставок своих беспилотников-камикадзе Shahed-136 в Россию.