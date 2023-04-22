



Евросоюз согласовал 11 пакет санкций против РФ

Евросоюз не стал включать в свой новый пакет санкций против РФ ограничения атомной энергетики и алмазной индустрии России. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикарда Йозвяка в Twitter.



Он отметил, что следующий санкционный пакет ЕС против России будет в основном касаться новых инструментов предотвращения обхода санкций.



"Новые имена людей/компаний - как всегда - но как и ожидалось: без атомной энергии и без бриллиантов", - написал Йозвяк.



10 пакет санкций против РФ ужесточает запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, таких как электроника, специализированные транспортные средства, детали машин, запасные части для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, а также товары для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, а также некоторые другие меры.