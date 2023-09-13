



Евросоюз снял санкции с трех российских бизнесменов и одного военного

Европейский Союз не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов и одного военного. Действие санкций завершится 15 сентября, сообщает "Радио Свобода".



Известно, что санкции сняты с:

Григория Березкина – это российский бизнесмен, к активам которого принадлежит российский медиахолдинг "РБК";

Фархада Ахмедова – это бывший президент и совладелец "Нортгаза";

Александра Шульгина – это экспредседатель российского интернет-магазина Ozon.

Также санкции сняты с умершего в прошлом году с российского полковника Георгия Шуваева.

В то же время ЕС на шесть месяцев продлил санкции в отношении российских физических и юридических лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины.Отметим, что Евросоюз нуждается в единодушии среди всех 27 стран-членов блока, чтобы ввести продолжающиеся каждые 6 месяцев санкции. Срок действия следующей партии истекает 15 сентября.В списке санкций ЕС, сформированном еще в 2014 году после оккупации Россией украинского Крыма, находятся около 1600 физических лиц и более 200 организаций.