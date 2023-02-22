



Евросоюз продлит санкции против Лукашенко еще на год

Послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. Речь идет о сроке в один год.



"Послы ЕС согласовали продление на 1 год визовых запретов/заморозки активов для 195 человек и 34 организаций из Беларуси, включая Лукашенко и его ближайшее окружение", - сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.



В комментариях под постом Йозвяк добавил, что в ЕС планируют новые санкции против белорусского режима, но о них еще не договорились.



Напомним, постоянные представители стран Европейского Союза планируют окончательно согласовать десятый пакет санкций против России и ограничение против Беларуси на заседании 22 февраля.