



Евросоюз продлил санкции против Лукашенко и его окружения

Европейский союз продлил санкции против Александра Лукашенко и его окружения. Ограничения будут действовать по меньшей мере до конца февраля 2024 года. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.



"Учитывая тяжесть сохраняющейся ситуации в Беларуси и причастность Беларуси к незаконной агрессии Российской Федерации против Украины, целесообразно сохранить в силе все меры, предпринятые союзом. Решение должно быть продлено до 28 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.



В санкционный список входят 243 физических лица, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, и 32 юридических лица. Санкции ЕС касаются визовых ограничений и замораживания активов.



Санкции впервые ввели в 2012 году из-за репрессий и нарушений прав в Беларуси. После полномасштабного вторжения России в Украину ограничения расширили из-за соучастия в вооруженной агрессии.