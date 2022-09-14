



Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции

Европейский союз продлил на шесть месяцев санкции против юридических и физических лиц, которые ответственны за войну России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.



По данным ведомства, ограничения продлили до 15 марта 2023 года. Они предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов подсанкционным физическим и юридическим лицам.



При этом отмечается, что ограничения продолжают действовать в отношении 1206 физлиц и 108 юрлиц из-за неоправданной и неспровоцированной агрессии России против Украины.



Напомним, 21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. В частности, ограничения были введены против 48 физических лиц из РФ.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС принять восьмой пакет санкций против России.